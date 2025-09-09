Nizozemski reprezentativac nalazio se u Dohi za vrijeme izraelskih napada: 'Kada ćemo se probuditi'
'Jesu li to postupci države koja želi mir?'
Izraelu nije dosta izvršavati napade na Palestinu i pojas Gaze već su sada svoje "djelovanje" proširili i na Katar, točnije grad Dohu gdje Hamas ima svoju bazu.
Nizozemski nogometaš koji je nekad igrao za Aston Villu nalazio se u Dohi tada i podijelio svoje dojmove na društvenim mrežama. "Trenutno sam u Dohi, u Kataru, i iz prve ruke sam svjedočio nezakonitim kriminalnim djelima Izraela, države koja ne poštuje život ni zakon i red.
Ako je to ono što mogu nekažnjeno činiti u suverenoj državi poput Katara, zamislite onda desetljećima dugu okrutnost i ugnjetavanje koje nanose bespomoćnim palestinskim civilima i djeci. Jesu li to postupci države koja želi mir? Kada će se svijet probuditi? Oslobodite Palestinu", napisao je El Ghazi.
I am currently in Doha, Qatar and have witnessed first hand the illegal criminal acts of Israel, a state which has no respect for life or law and order.— Anwar El Ghazi (@elghazi1995) September 9, 2025
If this is what they can do with impunity in a sovereign state like Qatar, then imagine the decades long cruelty and…
Anwar El Ghazi je trenutačno bez kluba nakon što je ljetos napustio Cardiff. Prije toga je nastupao za Mainz, PSV, Everton, a najviše je igrao za Aston Villu za koju je skupio 119 nastupa. Upisao je i dvije utakmice za nizozemsku reprezentaciju.
