Nizozemski reprezentativac nalazio se u Dohi za vrijeme izraelskih napada: 'Kada ćemo se probuditi'

Izraelu nije dosta izvršavati napade na Palestinu i pojas Gaze već su sada svoje "djelovanje" proširili i na Katar, točnije grad Dohu gdje Hamas ima svoju bazu.

Nizozemski nogometaš koji je nekad igrao za Aston Villu nalazio se u Dohi tada i podijelio svoje dojmove na društvenim mrežama. "Trenutno sam u Dohi, u Kataru, i iz prve ruke sam svjedočio nezakonitim kriminalnim djelima Izraela, države koja ne poštuje život ni zakon i red.

Ako je to ono što mogu nekažnjeno činiti u suverenoj državi poput Katara, zamislite onda desetljećima dugu okrutnost i ugnjetavanje koje nanose bespomoćnim palestinskim civilima i djeci. Jesu li to postupci države koja želi mir? Kada će se svijet probuditi? Oslobodite Palestinu", napisao je El Ghazi.

I am currently in Doha, Qatar and have witnessed first hand the illegal criminal acts of Israel, a state which has no respect for life or law and order.



If this is what they can do with impunity in a sovereign state like Qatar, then imagine the decades long cruelty and… — Anwar El Ghazi (@elghazi1995) September 9, 2025

Anwar El Ghazi je trenutačno bez kluba nakon što je ljetos napustio Cardiff. Prije toga je nastupao za Mainz, PSV, Everton, a najviše je igrao za Aston Villu za koju je skupio 119 nastupa. Upisao je i dvije utakmice za nizozemsku reprezentaciju.

