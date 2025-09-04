Herojski čin u Veneciji: Nogometaš Sampdorije spasio ženu izmasakriranu s deset uboda nožem

Talijanski nogometaš Alessandro Bellemo, veznjak Sampdorije i bivši kapetan momčadi Cesc Fàbregasa u Comu, postao je junak daleko od nogometnih terena. Dok je boravio u rodnoj Chioggiji nedaleko Venecije, 30-godišnji veznjak reagirao je instinktivno i spasio život turistkinji koja je brutalno napadnuta nožem.

Žrtva, 34-godišnja Poljakinja, doživjela je stravičan napad u kojem je zadobila više od deset uboda po tijelu. Unatoč teškim ozljedama, uspjela je ostati pri svijesti dovoljno dugo da potraži pomoć. Upravo tada Bellemo i njegov brat Stefano čuli su očajničke krikove.

'Čuli smo vrisak i odmah istrčali. Žena je bila krvava, s ozljedama na glavi, rukama i vratu. Brat Alessandro rekao je da je moramo skloniti unutra i pomoći joj dok ne stigne hitna,' ispričao je Stefano za Corriere della Sera.

Braća su je odvela do obližnje kuće i pokušavala održati budnom dok nije stigla hitna pomoć. Liječnici su je po dolasku uspjeli stabilizirati, a žena se sada oporavlja u bolnici i van je životne opasnosti.

Talijanski mediji navode kako je nekoliko prolaznika također pomoglo, ali upravo je brza reakcija nogometaša i njegovog brata presudno doprinijela da žena preživi napad.

Nedugo nakon incidenta policija je privela 25-godišnjeg muškarca s psihičkim smetnjama, kojeg se sumnjiči za ovaj brutalan čin.

