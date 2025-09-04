Legenda Fulhama u bolnici nakon bizarnog sudara: Pomagao drugima pa završio teško ozlijeđen

Bivši branič Fulhama i nekadašnji marokanski reprezentativac Abdeslam Ouaddou teško je ozlijeđen u bizarnom sudaru u Južnoj Africi.

Ouaddou, danas trener Orlando Piratesa, stradao je dok je pomagao žrtvama nesreće na autocesti R21. Na njega i još pet članova stručnog stožera naletio je kamionet. Svi su hitno prebačeni u bolnicu.

Nesreća se dogodila nakon utakmice s Chippa Unitedom, a klub je potvrdio da su ozlijeđeni izvan životne opasnosti te da je prioritet njihov oporavak.

Ouaddou je u karijeri igrao za Fulham, Rennes, Nancy i Olympiacos te skupio 92 nastupa za reprezentaciju Maroka.

