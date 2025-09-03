Kontroverzni bogataš (75) snimljen kako flertuje s dvije puno mlađe žene u bikiniju

Flavio Briatore (75.), nekadašnji šef Formule 1 i talijanski biznismen, ovih je dana ponovo u fokusu javnosti. Umjesto poslovnih poteza, ovaj put pažnju su privukle fotografije s luksuzne jahte na jugu Francuske, gdje uživa u ljetnom odmoru. Paparazzi su ga snimili iz daljine kako flertuje s dvije puno mlađe djevojke, javlja britanski tabloid Daily Mail.

Djevojke sz najmanje upola mađe od Flavija Briatorea

Briatore je snimljen u društvu 15-godišnjeg sina Falca i dviju žena u oskudnim bikinijima koji su najmanje upola mlađi od njega, opušteno razgovarajući i kupajući se u Sredozemnom moru. Flavio Briatore je jednu od njih i prskao vodom...

Javnost ga je posljednji put pratila kroz ljubavni život, nakon raskida s bivšom partnericom Benedettom Bosi, studenticom prava koja je od njega mlađa gotovo pola stoljeća.

Osim Benedette, Briatore je u prošlosti bio u braku s talijanskom voditeljicom Elisabettom Gregoraci, s kojom ima sina Falca. Iz veze s manekenkom Heidi Klum ima kćer Leni, dok je jedno vrijeme bio i zaručen za supermodel Naomi Campbell.

No, osim privatnog života, Briatore je iznenadio i povratkom u Formulu 1. Nakon što je Oliver Oakes u svibnju podnio ostavku, Briatore je preuzeo ulogu izvršnog savjetnika u timu Alpine. Iako ga FIA službeno ne priznaje jer nema potrebnu superlicencu, u praksi obavlja poslove koji su donedavno bili u nadležnosti Oakesa.

Ostavio dubok trag u Formuli 1

Briatore je u Formuli 1 ostavio dubok trag – s Benettonom je osvojio dvije titule s Michaelom Schumacherom 1994. i 1995. godine, a s Renaultom još dvije uzastopne s Fernandom Alonsom 2005. i 2006.

Njegovu karijeru obilježio je i "Crashgate" skandal iz 2008., nakon kojeg mu je FIA izrekla doživotnu zabranu, kasnije poništenu na francuskom sudu. Taj skandal šokirao je svijet sporta.

Nakon više od deset godina izbivanja, čini se da Briatore opet igra važnu ulogu u elitnom motorsportu, dok Alpine planira veliki povratak na vrh poretka do 2026. godine.

Foto: Profimedia

Briatore je podnio ostavku na mjesto šefa Renaulta nakon što su on i glavni inženjer momčadi Pat Symonds navodno tražili od drugog vozača, Nelsona Piqueta Jr., da namjerno izazove sudar tijekom utrke.

Navodno je to učinio kako bi njegov momčadski kolega Fernando Alonso stekao prednost – a Alonso je na kraju i pobijedio u toj utrci.

Briatore je 2009. godine dobio doživotnu zabranu sudjelovanja u svim FIA-inim događajima zbog namještanja utrke, no francuski sud je 2010. odluku poništio.

Ranije ove godine iznenađujuće se vratio u Formulu 1, postavši de facto šef momčadi Alpine nakon ostavke Olivera Oakesa 6. svibnja. Zaposlen kao konzultant u matičnoj kompaniji Renault Briatore, prema priopćenju Alpine, "pokriva dužnosti koje je ranije obavljao Oakes“.

Promjena

Ipak, FIA ga ne smatra službenim šefom Alpine jer nije član osoblja niti posjeduje F1 superlicencu.

Komentirajući situaciju, glasnogovornik FIA-e izjavio je:

"Alpine je ispoštovao sve regulatorne zahtjeve vezane uz odlazak gospodina Oakesa i dostavio ažuriranu registraciju osoblja. Vjerujemo da je na Alpineu da pruži ažuriranje o svojoj upravljačkoj strukturi, pa nećemo komentirati tko točno drži potvrdu o registraciji.“

Promjena u njegovoj ulozi uslijedila je nakon što je ljeti 2024. najprije imenovan izvršnim savjetnikom momčadi.

Na tu ga je funkciju postavio Luca de Meo, glavni izvršni direktor Renaulta, matične tvrtke Alpine.

Tadašnje priopćenje momčadi navelo je da će se Briatore "uglavnom fokusirati na najviše razine unutar momčadi“.

Dodali su i da će biti odgovoran za "traženje vrhunskih talenata i pružanje uvida u vozačko tržište, propitivanje postojećeg projekta procjenom aktualne strukture te davanje savjeta o određenim strateškim pitanjima unutar sporta“.

