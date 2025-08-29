Bivši hrvatski sportaš, a sada radnik u vodovodu, u problemima zbog droge

Bivši hrvatski ragbijaš, a danas radnik u vodovodu Marin A. (46) uhićen je zbog droge. Točnije, Marin se brani sa slobode, ali to bi se uskoro moglo promijeniti tužiteljstvo ima jake adute.

Naime, kod bivšeg ragbijaša, kako doznaje Jutarnji list, pronađene su dvije vage za precizno mjerenje s tragovima opijata, 26 grama kokaina, 1613 grama kokaina pakiranog u sedam paketa, a osim izdašne količine droge, policija je pronašla i 26.000 eura za koje pretpostavljaju da potječu od preprodaje.

Navodno su njegovi poslovi s drogom javna tajna u Makarskoj, a uskoro bi bivši sportaš mogao završiti iza rešetaka.

