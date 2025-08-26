Čovjek je neprepoznatljiv! Pogledajte šokantnu promjenu Alkarazovog imidža na US Openu

Carlos Alcaraz zapanjio je fanove na US Openu. Ovog puta ne zbog tenisa, nego zbog gotovo potpuno obrijane glave. Španjolac je u svom prvom meču turnira lako svladao Reillyja Opelku 3:0, ali svi su pričali o njegovom novom izgledu.

Njegov kolega Frances Tiafoe bio je u šoku: “Zastrašujuće… ali simpatično i smiješno. Sada je aerodinamičan!”, rekao je uz smijeh.

Alcaraz je objasnio da je frizura spontana odluka brata: “Htio sam skratiti kosu, a brat je mašinicom otišao do kraja. Iskreno, nije loše.”

Španjolac je promjenu komentirao i na konferenciji: “Neki vole, neki ne… ja se samo smijem reakcijama. I da, mislim da sam bio brži na terenu!”

POGLEDAJTE VIDEO: Medvedev se svađao s publikom, divljao i razbijao rekete pa poručio: 'Htio sam napraviti i gore stvari'