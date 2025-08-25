Nije za osjetljive! Pogledajte kako izgleda Đokovićev žulj: Boli i na pogled...

Novak Đoković otvorio je US Open sigurnom pobjedom protiv Lernera Tijena 3:0 (6:1, 7:6, 6:2), no tijekom drugog seta izazvao je zabrinutost.

Srpski as zatražio je medicinski time-out zbog problema s desnim stopalom, a ispostavilo se da je riječ o žulju.

Fotografija njegova stopala ubrzo se pojavila na društvenim mrežama i pokazala kroz što je prošao jedan od najboljih tenisača svijeta na putu prema svojoj 25. Grand Slam tituli.

POGLEDAJTE VIDEO: Iz Aljaske u zagrebačke tramvaje: Mladi košarkaš nesvakidašnje životne priče prava je atrakcija