Nije za osjetljive! Pogledajte kako izgleda Đokovićev žulj: Boli i na pogled...

Goran Ivanišević objasnio Srbima neke stvari: 'Ne vidim da bi njih itko mogao pobijediti'
Srpski as zatražio je medicinski time-out zbog problema s desnim stopalom
Novak Đoković otvorio je US Open sigurnom pobjedom protiv Lernera Tijena 3:0 (6:1, 7:6, 6:2), no tijekom drugog seta izazvao je zabrinutost.
Srpski as zatražio je medicinski time-out zbog problema s desnim stopalom, a ispostavilo se da je riječ o žulju.
Novak Djokovic toes rn #USOpen pic.twitter.com/2UkiXnDp5O— Koro (@smokinlifeboats) August 25, 2025
Fotografija njegova stopala ubrzo se pojavila na društvenim mrežama i pokazala kroz što je prošao jedan od najboljih tenisača svijeta na putu prema svojoj 25. Grand Slam tituli.
