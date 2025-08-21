Goran Ivanišević objasnio Srbima neke stvari: 'Ne vidim da bi njih itko mogao pobijediti'

Goran Ivanišević, legendarni hrvatski tenisač i bivši trener Novaka Đokovića, tijekom posjete Sarajevo film festivalu dao je intervju za srpski Kurir u kojem se dotaknuo više tema.

"Prošle godine sam prvi put bio u Sarajevu i jako sam uživao. Došao sam kao ambasador osiguravajućeg brenda i malo igrati tenis. Dolazim i gledati filmove i jako sam impresioniran ovim muzejom. Lijepo je biti u Sarajevu kada se održava SFF, tu sam već pet dana", rekao je Ivanišević na početku.

Istaknuo je da tenis ima lijepu budućnost, no da se ne treba nadat novom Đokoviću:

"Tenisač poput Noleta neće se roditi još 500 godina. Teško je to očekivati. Bit će dobro ako imamo tenisača barem 50 posto poput Đokovića. Cijela bivša Jugoslavija je jako talentirana u sportu. Pogotovo za one s loptom."

Ivanišević se osvrnuo i na nadolazeći Eurobasket, na kojemu je Srbija jedan od favorita za zlato.

"Pokušat ću pogledati svaku dobru utakmicu. Hrvatska se opet nije kvalificirala. Apsolutni favorit je Srbija. Ne vidim da bi ih itko mogao pobijediti", istaknuo je.

Za kraj je govorio o šansama Novaka Đokovića na nadolazećem US Openu:

"Novak može doći do US Opena samo ako je zdrav i prisutan. Međutim, po mom mišljenju, Sinner je apsolutni favorit i bolji je od Alcaraza, a da biste osvojili Grand Slam, morate pobijediti obojicu. Bit će teško. Novaka nikada ne treba isključiti i želim mu da osvoji još jedan Grand Slam."

