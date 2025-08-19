Đoković, Alcaraz i Raducanu u miksu: Swiatek već u polufinalu!

Poljakinja Iga Šwiatek i Norvežanin Casper Ruud prvi su polufinalisti turnira mješovitih parova na US Openu u gornjem dijelu ždrijeba, a u donjem dijelu su se do tog stadija probili talijanski specijalisti za parove Sara Errani i Andrea Vavassori.

Šwiatek i Ruud su u četvrtfinalnom dvoboju svladali Amerikanku Caty McNally i Talijana Lorenza Musettija s 4-1, 4-2, dok su Errani i Vavassori, prošlogodišnji pobjednici mješovitih parova na zadnjem Grand Slam turniru u sezoni, s 4-1, 5-4 (4) nadigrali Čehinju Karolinu Muchovu i Rusa Andreja Rubljova.

U drugom dijelu programa na rasporedu su preostali mečevi prvog kola iz kojeg će pobjednici odmjeriti snage i u četvrtfinalu. Prvi nositelji Jessica Pegula i Jack Draper igrat će protiv Emme Raducanu i Carlosa Alcaraza, a bolji iz tog dvoboja će se za plasman u polufinale boriti protiv pobjednika sraza u kojem Olga Danilović i Novak Đoković odmjeriti snage s Mirom Andrejevom i Danjilom Medvjedevim.

U donjem dijelu ždrijeba će Belinda Benčić i Alexander Zverev u prvom kolu igrati protiv Danielle Collins i Christiana Harrisona. Pobjednik tog dvoboja će u četvrtfinalu igrati protiv boljih u srazu Taylor Townsend i Bena Sheltona s Amandom Anisimovom i Holgerom Runeom.

