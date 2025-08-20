Đoković se oglasio nakon ispadanja u prvom kolu US Opena: 'Hvala na prilici'

Novak Đoković i Olga Danilović ispali su prvom kolu mješovitih parova na US Openu nakon poraza od Mire Andrejeve i Danila Medvedeva, a poslije izgubljenog meča Novak se oglasio na društvenim mrežama.

Đoković i Danilova nisu nuspjeli iskoristiti svoje šanse, a bilo ih je, i na kraju su poraženi rezultatom 2:4, 3:5.

"Uvijek je zabavno igrati mix parove s Olgom. Hvala US Openu na prilici za igranje", napisao je Đoković.

Novaka sada na US Openu očekuje nastup u pojedinačnoj konkurenciji.

