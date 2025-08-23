šokirao izjavom /

Đoković najavio bombu: Želi uz sebe ovo veliko ime!

Foto: Seth Wenig

Riječ je o legendi tenisa i Đokovićevoj velikoj inspiraciji

23.8.2025.
16:54
Sportski.net
Seth Wenig
Novak Đoković započinje pohod na 25. Grand Slam naslov, a već je na prvoj konferenciji izazvao lavinu reakcija. Na US Open došao je bez stalnog trenera, no otkrio je da razmišlja o posebnoj suradnji:

"Vodim početne razgovore, više iz emotivnih razloga nego zbog dugoročnog plana. Radi se o nekome tko mi mnogo znači. Neću otkriti ime, ali volio bih uz sebe imati veliko ime na jedan ili dva turnira."

Brzo su krenule špekulacije, riječ je o Moniki Seleš, legendi tenisa i Đokovićevoj velikoj inspiraciji. Njih dvoje već godinama gaje posebno prijateljstvo, a Novak je nerijetko naglašavao koliko mu znači podrška proslavljene šampionke.

Seleš, nekada čudo od djeteta i devetostruka Grand Slam pobjednica, ostala je upamćena i po tragediji iz 1993., kada ju je u Hamburgu tijekom meča napao gledatelj.

Novak đokovićMonika SelešUs Open
Đoković najavio bombu: Želi uz sebe ovo veliko ime!