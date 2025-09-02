Užasne vijesti iz susjedstva: Džudašica preminula tjedan dana nakon što je rodila

Perspektivna srpska džudašica Neda Davidović preminula je od posljedica moždanog udara pišu tamošnji mediji. Davidović je prije tjedan dana na svijet donijela djevojčicu Danicu, a nakon poroda žalila se na glavobolje.

25-godišnjakinja iz Pančeva osvojila je nekoliko medalja u džudu na nacionalnoj razini i međunarodnoj, a nakon karijere posvetila se trenerskom poslu. Posebno se itsaknula 2023. kada je njen Judo klub Tamiš osvojio broncu na srpskom seniorskom prvenstvu, iako im je prosjek godina bio samo 16.5.

Neda je ove godine stupila u brak s dugogodišnjim partnerom Bogdanom, a prije samo tjedan dana postali su roditelji djevojčice.

