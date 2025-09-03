Navijačke skupine protive se seljenju ligaških utakmica: 'Ta ideja je apsurdna'

Nekoliko stotina europskih nogometnih navijačkih organizacija izrazilo je u srijedu protivljenje planu La Lige i Serie A da se dvije ligaške utakmice presele u Sjedinjene Američke Države i Australiju.

"Ideja slanja igrača, osoblja, navijača i svih ostalih preko oceana na 'domaću' utakmicu je apsurdna, nedostupna i ekološki neodgovorna“, prosvjedovalo je udruženje Football Supporters Europe (FSE) u izjavi koju su potpisale 423 skupine iz 25 zemalja.

Tvrdeći da predstavljaju "više od tri milijuna navijača", ove organizacije strahuju da bi moguće zeleno svjetlo UEFA-e, koje se očekuje na sastanku Izvršnog odbora 11. rujna, otvorilo "Pandorinu kutiju s nepredvidivim i nepovratnim posljedicama".

"Svaki klub, svaka nacionalna momčad, svaka navijačka skupina na svijetu riskira da vidi svoju momčad preseljenom na drugu stranu svijeta, na jednu utakmicu ili više", nastavljaju u svojoj izjavi, osuđujući „perverziju nogometa“.

Ovaj projekt je tijekom ljeta prevladao nekoliko prepreka, a španjolski i talijanski nogometni savezi podržali su održavanje utakmica Villarreal-Barcelona u Sjedinjenim Državama 20. prosinca u Miamiju, te AC Milan-Como u Australiji početkom veljače 2026. u Perthu.

Od 2018. La Liga pokušava preseliti utakmice u SAD-e, sjedište svog komercijalnog partnera Relevent Sportsa, i do sada je nailazila na protivljenje Španjolskog nogometnog saveza, kojeg više nema.

Foto: Profimedia

S druge strane, Serie A navodi kao razlog preseljenja utakmice nemogućnost korištenja milanskog stadiona San Siro početkom veljače jer će tada biti domaćin ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara, ali i želju da se "novoj publici predstavi izvrsnost talijanskog nogometa".

Španjolski i talijanski Superkup već se održavaju u Saudijskoj Arabiji, nakon prethodnih izdanja u Maroku, Kataru, Kini i Libiji, ali prvenstva su do sada uvijek ostajala unutar njihovih granica.

