Veliko iznenađenje na Kovačevićevom popisu: Evo kojeg je igrača izostavio

Zagrebački Dinamo objavio je popis igrača na koje trener Mario Kovačević računa u ligaškom dijelu Europske lige. Ono što prvo upada u oči jest da za Europu nije prijavljen Ronael Pierre-Gabriel, francuski bek koji od Kovačevićevog dolaska nema niti jedan službeni nastup za Modre pa se na njega očito više ne računa.

Dinamo će u ligaškoj fazi igrati protiv Fenerbahčea, Maccabi Tel-Aviva, Malmöa, Celte Vigo, Real Betisa, Lillea, FCSB-a i Midtjyllanda. Podsjetimo, najboljih osam od 36 momčadi iz ligaške faze plasirat će se direktno u osminu finala, dok će momčadi plasirane od devetog do 24. mjesta razigravati za svoje mjesto u osmini finala.

Dinamov najbolji rezultat u ovom natjecanju je četvrtfinale koje je igrao u setoni 2020./21. Tada ga je izbacio španjolski Villareal s ukupnih 3:1 - bilo je 1:0 u Zagrebu i 2:1 u uzvratu.

