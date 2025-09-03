Hajduk završava novi transfer: Rakitić odradio veliki posao u dovođenju ofenzivca

Hajduk završava transfer španjolskog ofenzivca Ikera Almene tvrdi insajder Matteo Moretto. Riječ je o 21-godišnjaku koji nastupa za saudijski Al-Qadsiah, a zainteresirani za njega bili su i Olympiacos, Young Boys te Sturm iz Graza. Saudijskom klubu se pridružio u kolovozu prošle godine, a stigao je iz Girone za čak pet milijuna eura.

Moretto tvrdi i kako je ključ za njegov dolazak u Hajduk bio Ivan Rakitić: "U posljednjim satima Hajduk Split uključio se u utrku za Almenu i uspio uvjeriti igrača koji već ima dogovor s hrvatskim klubom. Veliki posao odradio je Ivan Rakitić koji je dobio pristanak nogometaša. Almena je pristao na smanjenje plaće i nije imao nikakvih dvojbi oko izbora" - napisao je insajder.

En las últimas horas, el Hajduk Split ha entrado a por Almena y ha convencido al chico de que ya tiene un acuerdo económico con el club croata.



Gran trabajo de Ivan Rakitić que consiguió el sí del jugador.



Almena aceptó reducirse el sueldo y no tuvo dudas sobre la elección. https://t.co/tEPbOXTWng — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 3, 2025

Sve novosti o hrvatskim klubovima pratite na portalu Net.hr.

Almena je za suaidjski klub upisao 22 nastupa i ima jednu asistenciju, dok je za Gironu upisao tri nastupa. Igra na poziciji desnog krila iako je ljevak, a po Transfermarktu vrijedi 1.3 milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Englezi prijelazni rok zaključili s rekordnom potrošnjom: 'Pomeli' su prijašnji rekord