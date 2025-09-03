Legenda sa 105 nastupa za Hrvatsku: 'Dalićeva reprezentacija nema problema'

Pred hrvatskom nogometom reprezentacijom rujanski je kvalifikacijski ciklus za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026., koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U petak Vatreni gostuju kod Farskih Otoka na stadionu Tórsvøllur u Tórshavnu, a u ponedjeljak na Maksimiru dočekuju Crnu Goru. Obje utakmice 5. i 6. kola u skupini L na rasporedu su od 20.45.

Ova momčad nema nikakav problem i za njih utakmice u kojima su unaprijed upisani bodovi, uvjetno rečeno upisani, u kojima je Hrvatska izraziti favorit. Ova Dalićeva Hrvatska igra sjajan nogomet, ima svoj, prepoznatljiv stil, igraju svoj nogomet i toliko su ti igrači dobri, toliko je ta momčad dobra i psihički jaka, toliko ima jak pobjednički mentalitet, da su šanse za nešto loše u ovim kvalifikacijama vrlo male, ako ne i nikakve. Josip Šimunić za portal Net.hr 2. rujna 2025.

Josip “Joe” Šimunić, bivši reprezentativac i jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih braniča ikad, ostavio je dubok trag u dresu Vatrenih.

Za Hrvatsku je odigrao čak 105 utakmica i pritom postigao 3 gola, a navijačima je ostao u sjećanju kao borac na terenu i lider u svlačionici. Joea Šimunića ubijao je svaki poraz kad je bio igrač, a veselila svaka pobjeda. Igrati za Hrvatsku bilo mu je ostvarenje sna, nešto što život znači. Ego je uvijek stavljao po strani kad je igrao za Hrvatsku. Uvijek je bio podređen kolektivu, ne samo u reprezentaciji nego i u klubovima. Ništa mu nije bilo teško. Ginuo je za svog suigrača na terenu, ginuo je za svoju domovinu...

Danas, iz nešto mirnije perspektive, Šimunić pomno prati svaki nastup nacionalne momčadi. U razgovoru za portal Net.hr osvrnuo se na trenutnu situaciju reprezentacije i najavio rujanski kvalifikacijski ciklus za Svjetsko prvenstvo 2026., u kojem Vatrene očekuju važni izazovi.

Hrvatska nakon dvije odigrane utakmice u skupini L ima maksimalnih 6 bodova uz fantastičnu gol razliku 12-1. Češka je na prvom mjestu s 9 osvojenih bodova, ali uz čak dvije utakmice više. Vatreni su u posljednjoj utakmici u ovim kvalifikacijama, onoj lipanjskoj na Opus Areni, razmontirali upravo Češku 5-1, a tri dana prije toga, 6. lipnja, na gostovanju kod Gibraltara povijesno su pobijedili su 7-0.

"Očekujem dvije korektne utakmice od hrvatske nogometne reprezentacije u kojima će Hrvatska uzeti maksimalnih 6 bodova. Sve osim dvije pobjede bilo bi iznenađenje", kaže u uvodu razgovora Joe Šimunić.

"Utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore za Hrvatsku teško mogu biti zafrknute i ne vjerujem da ćemo u njima naletjeti na nekakve rezultatske 'mine'. Ova momčad nema nikakav problem i za njih utakmice u kojima su unaprijed upisani bodovi, uvjetno rečeno upisani, u kojima je Hrvatska izraziti favorit. Ova Dalićeva Hrvatska igra sjajan nogomet, ima svoj, prepoznatljiv stil, igraju svoj nogomet i toliko su ti igrači dobri, toliko je ta momčad dobra i psihički jaka, toliko ima jak pobjednički mentalitet, da su šanse za nešto loše u ovim kvalifikacijama vrlo male, ako ne i nikakve."

Kvaliteta hrvatske nogometne reprezentacije je izuzetna, naglašava Joe Šimunić...

"Vidimo i sami kako je reprezentacija suvereno ušla u ove kvalifikacije. To sve govori. Bespredmetno je govoriti što je Hrvatskoj u ovim kvalifikacijama najjača snaga. Ova Hrvatska koju vodi Zlatko Dalić već 8 godina ima nešto posebno. Zlatko Dalić izgradio je hijerarhiju od početka. Točno zna što želi, točno zna informaciju prenositi igračima i na kraju krajeva igrači to rade ono što točno izbornik Zlatko Dalić želi na terenu. Nema se tu što dodati. Hrvatska je predobra momčad, prekvalitetna, da se u ove dvije utakmice nešto loše dogodi".

Farska liga je na vrhuncu sezone, a naši igrači su tek počeli igrati novu sezonu, neki i u novim klubovima. Može li to biti problem?

"Ma ne, ne vjerujem da to može našim stvoriti problem, ne vjerujem u to. Jedino što je na Farskim Otocima drugačije je vrijeme. Na to se mora što prije prilagoditi, ali kao što sam rekao, mi imamo previše kvalitete da se nešto loše dogodi. Izbornik Zlatko Dalić će možda tu balansirati neke igrače koji inače nisu iz prvog plana. Možda će njima dati priliku odigrati i druge igrače, one koji inače igraju, koji su u prvih 11, poštedjeti, odmoriti za Crnu Goru u ponedjeljak. Utakmica protiv Crne Gore će biti puno teža nego protiv Farskih Otoka", zaključio je Josip Šimunić.

