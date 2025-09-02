Legendarni golman za RTL Danas prokomentirao Livakovićev transfer: 'Zaslužuje veći klub od Girone'

Prvi vratar nogometne reprezentacije Dominik Livaković karijeru će nastaviti u redovima španjolskog prvoligaša Girone. Posao je dogovoren u posljednjim trenucima ljetnog prijelaznog roka, a Livaković u Gironu stiže na posudbu iz Fenerbahčea do kraja sezone. U dresu turskog velikana u protekle dvije sezone odigrao je 74 utakmice. Sada je želio promjenu i sam je inzistirao na odlasku. U La Ligi će imati puno posla, ali i redovitu minutažu.

Girona se nakon tri kola nalazi na zadnjem mjestu bez osvojenog boda. Zabili su tek jedan, a primili čak deset pogodaka. Livijev transfer danas je bio jedna od glavnih tema na Maksimiru, gdje reprezentacija nastavlja pripreme za nove dvije utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Kamp reprezentacije danas je posjetio reporter RTL-a Danas Marko Vargek gdje je razgovarao s legendarnim Draženom Ladićem.

"U svakom slučaju je dobro da je završila ova priča, da se Dominik može posvetiti svojim igrama, svojim obranima. Način na koji se to dogodilo nije baš presretan, ali Turska je Turska. Predsjednik daje pare i ima pravo iz svojih razloga raditi što misli da je najbolje" - započeo je legendarni Ladić pa nastavio:

"Što se tiče samog Dominika mislim da je dobro da je promijenio sredini i da je španjolska liga dobra za njega. Girona, sigurno da on zaslužuje veći klub od Girone, ali ovdje će imati veliku priliku potvrditi svoju kvalitetu. Mislim da će i on sam za godinu-dvije dana vidjeti koji je to benefit dobio u tom klubu i koliko koristi ima od toga."