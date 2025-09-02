Hrvatski napadač napravio kaos u Poljskoj: Odrađivao liječnički u jednom klubu pa potpisao za drugi

Antonio Čolak nalazi se u središtu skandala u poljskom nogometu. 31-godišnji hrvatski napadač danas je i službeno postao novi igrač Legije iz Varšave potvrdio je danas klub na društvenim mrežama. Ono što ovaj slučaj čini neobičnim jest što je Čolak bio na korak od potpisa za drugi poljski klub, Gornik Zabrze.

On je čak odradio i dio liječničkog pregleda u tom klubu da bi potom otputovao u Varšavu i potpisao za Legiju piše inajder Lukasz Olkowicz. Čolak je dakle sve dogovorio s Gornikom, ali se predomislio u posljednji trenutak i potpisao dvogodišnji ugovor s velikanom iz Varšave gdje će nositi dres s brojem 14.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

"Jako sam sretan što sam se pridružio Legiji, jer je Legia najbolji klub u Poljskoj. Imam lijepe uspomene na vrijeme igranja u Ekstraklasi, Legia je uvijek imala najbolju momčad, a sada sam dio ove momčadi. Timski sam igrač koji naporno radi za momčad, a kao napadač volim zabijati golove. Trudim se biti učinkovit na terenu i nikad ne odustajem jer želim pobijediti u svakoj utakmici. Moj cilj je osvojiti prvenstvo i poljski kup te pobijediti s Legijom u Europi" - rekao je za klupske stranice.

Sve novosti o hrvatskim nogometašima pratite na portalu Net.hr.

Čolak je u Poljskoj već igrao u sezoni 2014./15. kada je bio na posudbi u Lechiji Gdanjsk. Najpoznatiji je po vremenu provedenom u Rijeci za koju je odigrao 91 utakmicu u dvije i pol sezone te postigao 51 pogodak uz 15 asistencija. U sezoni 2019./20. bio je najbolji strijelac HNL-a s 20 pogodaka. Ima i tri nastupa za hrvatsku reprezentaciju.

