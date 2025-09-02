Livaković se oglasio po prvi puta od dolaska u Španjolsku: Evo što je poručio bivšem klubu

Dominik Livaković u završnici prijelaznog roka kompletirao je transfer iz turskog Fenerbahčea u španjolskog prvoligaša Gironu. Podsjetimo, hrvatska reprezentativna jedinica dugo je bila na izlaznim vratima kluba, još otkako je početkom ove godine izgubio mjesto stratnog vratara.

Sada će se po prvi puta okušati u jednoj od Liga petice, a Livi se oglasio i po prvi puta otkako je prešao u katalonski klub. "Hvala Fenerbahčeu i svim navijačima na ljubavi od prvog dana i što ste mi omogućili da se osjećam kao kod kuće u Istanbulu. Želim vam sve najbolje u ovoj sezoni i puno sreće. Vidimo se." - napisao je na društvenim mrežama.

Livaković je u Fenerbahče stigao prije dvije godine iz Dinama za 6.6 milijuna eura, a prvih godinu i pol bio je nezamjenjiv na vratima istanbulskog velikana. Za Fener je ukupno odigrao 74 utakmice te 26 puta sačuvao mrežu netaknutom, a primio je 80 golova.

