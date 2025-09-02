Modrić pokazao tko je gazda! Genijalni potezi maestra na prvom treningu Hrvatske

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Zagrebu uoči utakmica protiv Farskih otoka i Crne Gore. Nakon što je jučer izbornik Zlatko Dalić dao izjavu za medije i objasnio kakvo je stanje u momčadi, tko je na raspolaganje te također dao svoje objašnjenje za situaciju oko Luke Sučića, krenulo se u konačne pripreme i napad na novih šest bodova koji bi na približili SP preko bare.

Objektiv snimatelja za društvene mreže Hrvatskog nogometnog saveza bio je na prvom treningu na Maksimiru te zabilježio poteze na koje možemo samo ustati i diviti se. Tako su se istaknuli Ivanović i Fruk, Petar Sučić, a posebno kapetan Luka Modrić koji se, kako se ono kaže, 'igrao nogometa'.

Hrvatska u petak igra na neugodnom gostovanju, a već u ponedjeljak dočekuje Crnu Gora Roberta Prosinečkog.

