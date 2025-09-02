Nakon burnog razdoblja u Hajduku, taman ga je krenulo, ali sada odlazi u Tursku

Došao je kraj burne epizode Yassinea Benrahoua u Hajduku. Nakon što se našao u nemilosti Gennara Gattusa i drugi dio prošle sezone proveo na posudbi u Caenu, ovu sezonu je počeo vrlo dobro.

Marokanac je u prva četiri kola HNL-a dao dva gola, još je jedan dodao u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Ipak, Hajduk ga se već duže vrijeme želi riješiti pa su ga odlučili pustiti i bez odštete. Germanijak doznaje da je njegova nova destinacija turska druga liga, klub Manisaspor.

Hajduk možda neće dobiti ništa za odlazak Benrahoua, ali barem će rasteretiti svoj proračuna za njegovu plaću. što je 300 tisuća eura za ovu sezonu koju je po ugovoru u Splitu trebao provesti Benrahou.

Ukupno je za Hajduk odigrao 66 utakmica u dvije i pol godine, zabio je 14 puta, a asistirao 10. Sada odlazi u klub koji je nakon 4 kola na 11. mjestu turske druge lige.

