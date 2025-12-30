Ovim znakovima 2026. donosi turbulencije: Prijete im poslovni problemi i prekidi veza

Dok se astrološka pozornica priprema za 2026. godinu, planetarni pomaci najavljuju razdoblje dubokih promjena i značajnih životnih lekcija.

Godina pred nama donosi energiju transformacije koja neće zaobići nikoga, no prema kretanju planeta, četiri horoskopska znaka naći će se u središtu kozmičkih testova.

Ulazak Saturna, planeta discipline i karme, u znak Ovna u veljači 2026. godine, zajedno s drugim planetarnim napetostima, stvorit će okolnosti koje zahtijevaju strpljenje, otpornost i preispitivanje.

Za četiri horoskopska znaka, 2026. neće biti godina jednostavnog napretka, već razdoblje suočavanja s unutarnjim i vanjskim izazovima. Ovi testovi, iako teški, nisu kazna, već prilika za izgradnju čvršćih temelja i postizanje istinske zrelosti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ovan: Test identiteta i novih početaka

Za ovnove, 2026. godina označava početak jedne od najvažnijih životnih faza. Ulaskom Saturna u vaš znak, osjećat ćete se kao da ste postali glavni lik u vlastitoj priči, no ta uloga sa sobom nosi veliku odgovornost i karmičke lekcije.

Saturnov tranzit zahtijevat će od vas disciplinu i strpljenje - vrline koje vam nisu uvijek prirodne. Mogli biste se suočiti s osjećajem frustracije i ograničenja, kao da nevidljive sile koče vašu urođenu potrebu za akcijom i slobodom.

Ovaj pritisak testirat će vaš identitet i samopouzdanje. Ciljevi koji su vas nekada pokretali mogli bi izgubiti smisao, tako što će vas tjerati da dublje istražite što vas uistinu motivira.

Svemir vas usmjerava prema novoj vrsti vodstva - onoj koja se temelji na mudrosti, a ne samo na impulsu. Iako će proces biti naporan, prilika je to da postanete zrelija i snažnija verzija sebe.

Foto: Shutterstock

Rak: Ravnoteža između karijere i unutarnjeg mira

Rakovi će se tijekom 2026. naći pod snažnim pritiskom koji dolazi iz dva smjera - posla i doma. Saturn će vas tjerati da se dokažete u javnosti i preuzmete veće profesionalne odgovornosti, dok će istovremeno Neptun pojačavati vašu emocionalnu osjetljivost, donoseći rizik od iscrpljenosti i umora.

Osjećat ćete se rastrgano između brige za druge i potrebe za osobnim rastom, što će stvarati duboki unutarnji sukob. Ovaj tranzit može na površinu iznijeti stare rane i neriješene traume, posebno one vezane uz osjećaj sigurnosti i povjerenja.

Ključ uspjeha leži u pronalaženju ravnoteže. Morat ćete donijeti hrabre odluke o svojoj budućnosti, bilo da se radi o preseljenju, promjeni karijere ili napuštanju starih uvjerenja. Godina pred vama je lekcija o postavljanju granica kako biste izbjegli emocionalni i fizički burnout.

Vaga: Preispitivanje odnosa i partnerstva

Za vage, 2026. godina donosi veliki test na području partnerskih odnosa. Ulazak Saturna u Ovna, vaš suprotni znak, stavit će pod mikroskop sve vaše važne veze - ljubavne, poslovne i obiteljske.

Ovaj astrološki utjecaj natjerat će vas da se suočite sa stvarnim stanjem vaših partnerstva, bez uljepšavanja. Sve što je bilo nestabilno ili izgrađeno na klimavim temeljima doći će na kušnju.

Saturn će rušiti iluzije i zahtijevati iskrenost i odgovornost. Istovremeno, utjecaj Neptuna može dodatno zamutiti granice, stvarajući konfuziju oko toga treba li neki odnos spašavati ili ga je vrijeme pustiti.

Ovo će biti razdoblje teških, ali nužnih odluka. Vage koje prođu ovaj test izaći će iz njega s puno jasnijom slikom o tome tko zaslužuje mjesto u njihovom životu i što zaista znači zdravo partnerstvo.

Foto: Shutterstock

Jarac: Sukob ambicije i unutarnjih granica

Iako ste navikli na Saturnove lekcije, 2026. godina donosi drugačiju vrstu izazova. Suočit ćete se s dubokim unutarnjim sukobom između vaše nezaustavljive ambicije i sve većeg osjećaja umora i mentalnog preopterećenja.

Planetarne napetosti, posebno one koje uključuju Mars i Saturna, donijet će tenzije u vaš privatni život i obiteljske odnose, dok Neptun može stvoriti osjećaj gubitka kontrole.

Bit ćete prisiljeni preispitati svoju definiciju uspjeha. Je li to neprestano postizanje ciljeva po cijenu vlastitog mira ili je to održiva ravnoteža?

Godina će od vas tražiti da naučite prepoznati svoje granice i povući se kada je to potrebno. Iako se može činiti kao korak unatrag, upravo je to ključ za dugoročni uspjeh. Tek kada redefinirate svoje prioritete, moći ćete preći iz načina preživljavanja u istinski način uspjeha.