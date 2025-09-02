Jakirovićev klub bio je pod zabranom transfera, ali svejedno potpisao 12 igrača

Sergej Jakirović je uoči ove sezone sjeo na klupu engleskog drugoligaša Hull Cityja. Odmah se suočio s velikim problemom jer je Hull bio pod transfer embargom i nije smio dovoditi igrače za odštetu.

Ipak, Jakirovićev je klub napravio odličan posao u prijelaznom roku i potpisao čak 12 novih igrača, što za besplatno, što na posudbu. Amir Hadžiahmetović, reprezentativac Bosne i Hercegovine stigao je na posudbu iz Besiktasa posljednjeg dana prijelaznog roka. Zadnji vezni je prošle sezone odigrao 11 utakmica za Besiktas u turskoj Superligi i mogao bi biti pravo pojačanje.

Sve novosti iz engleskog nogometa pratite na portalu Net.hr.

Za besplatno je stigao Brandon Williams, nekad bek Manchester Uniteda koji je igrao za Ipswich i Norwich. John Lundstram je možda i najveće pojačanje, došao je na posudbu iz Trabzonspora, a nekada je briljirao u Premier ligi u dresu Sheffield Uniteda. Velika pojačanja u napadu su Oli McBurnie (besplatno iz Las Palmasa) i Joe Gelhardt (posudba iz Leedsa). Njih dvojica već imaju tri pogotka u prva četiri kola nove sezone.

Window closed!⚫️🟠



Amir Hadziahmetovic ✅

Brandon Williams ✅

John Lundstram ✅

David Akintolda ✅

Dillon Phillips ✅

Akin Famewo ✅

Oli McBurnie ✅

Joe Gelhardt ✅

Darko Gyabi ✅

Enis Destan ✅

Semi Ajayi ✅

Joel Ndala ✅



Not bad under a fee restriction.. Happy #hcafc fans? 🐯 pic.twitter.com/HNCs1yJhiO — Hull City News ⚫️🟠 (@HullCityStats) September 1, 2025

Potpisani su još David Akintolda, Dillon Phillips, Akin Famewo, Darko Gyabi, Enis Destan, Semi Ajayi i Joel Ndala. Navijači na društvenim mrežama su zadovoljni pojačanjima koja su bila nužna ako Hull želi izboriti ostanak. Tigrovi su u prva četiri kola upisali dva poraza, pobjedu i remi i imaju četiri boda.

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić donosi najnovije informacije iz tabora Vatrenih