Rakitićeva poruka zapalila Split: Stiže li bivša zvijezda Barcelone na Poljud?!

Sve glasnije se šuška o mogućem senzacionalnom pojačanju za Hajduk. Na Poljud bi mogao stići Munir, bivša zvijezda Barcelone i osvajač Lige prvaka, koji je trenutno slobodan igrač i dostupan bez odštete, uz uvjet skromnije plaće.

Priču dodatno podgrijava činjenica da je u kontaktu s Ivanom Rakitićem, koji danas radi u Hajduku. Njih dvojica dijele veliko prijateljstvo još iz Barcelone i Seville, a Munir ne skriva koliko cijeni bivšeg Vatrenog.

Sve o transkeferima u hrvatskom nogometu čitajte na portalu Net.hr!

Foto: Instagram

Iako mu je karijera u silaznoj putanji, 30-godišnji napadač još može igrati na visokoj razini. Posljednji nastup imao je u svibnju za Leganes, a prije toga nosio je dres Seville, Barcelone, Valencije i drugih španjolskih klubova.

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić donosi najnovije informacije iz tabora Vatrenih