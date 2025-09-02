nešto se kuha /

Rakitićeva poruka zapalila Split: Stiže li bivša zvijezda Barcelone na Poljud?!

Foto: Sime Zelic/pixsell

30-godišnji napadač još može igrati na visokoj razini.

2.9.2025.
7:30
Sime Zelic/pixsell
Sve glasnije se šuška o mogućem senzacionalnom pojačanju za Hajduk. Na Poljud bi mogao stići Munir, bivša zvijezda Barcelone i osvajač Lige prvaka, koji je trenutno slobodan igrač i dostupan bez odštete, uz uvjet skromnije plaće.

Priču dodatno podgrijava činjenica da je u kontaktu s Ivanom Rakitićem, koji danas radi u Hajduku. Njih dvojica dijele veliko prijateljstvo još iz Barcelone i Seville, a Munir ne skriva koliko cijeni bivšeg Vatrenog.

Foto: Instagram

Iako mu je karijera u silaznoj putanji, 30-godišnji napadač još može igrati na visokoj razini. Posljednji nastup imao je u svibnju za Leganes, a prije toga nosio je dres Seville, Barcelone, Valencije i drugih španjolskih klubova.

Rakitićeva poruka zapalila Split: Stiže li bivša zvijezda Barcelone na Poljud?!