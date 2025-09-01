Modrić dobiva novog partnera u veznoj liniji: Dolazi iskusni Francuz

Adrien Rabiot novi je igrač Milana. 30-godišnji francuski veznjak stiže iz Marseillea gdje je odigrao prošlu sezonu. Rabiot je za Rossonere potpisao na tri godine.

Rabiot je pet godina proveo u PSG-u za koji je odigrao 227 utakmica. Nakon toga je pet sezona proveo u Juventusu za koji je nastupio 212 puta, a prošle sezone je bio standardan u Marseilleu. Odigrao je 29 utakmica u prvenstvu, zabio devet pogodaka i asistirao još pet puta.

Strength. Elegance. Experience. Adrien Rabiot is Rossonero 🔴⚫#WelcomeRabiot — AC Milan (@acmilan) September 1, 2025

Milan ga je platio 10 milijuna eura i vratio ga u Italiju. Rabiot je za reprezentaciju Francuske odigrao 53 utakmice i postigao šest pogodaka. Igrao je na svim pozicijama u veznom redu, i na šestici i osmici, a čaki na desetci, a mogao bi biti dobar par Luki Modriću.

