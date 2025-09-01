Đalović se oglasio nakon otkaza: 'Rijeka će rasti jer ima vas'

Radomir Đalović od ponedjeljka više nije trener Rijeke. Crnogorski stručnjak smijenjen je jutro nakon Jadranskog derbija u kojem je Rijeka remizirala 2:2 s Hajdukom na Poljudu. Na njegovo mjesto već je postavljen Španjolac Victor Sanchez.

Đalović se Instagram objavom oprostio od navijača Rijeke, a njegovu poruku prenosimo u cijelosti.

"Drage navijačice i navijači Rijeke, draga Armada, svi kojima je Rijeka u srcu...

Hvala vam na nevjerojatnih godinu dana koje sam imao čast provesti na klupi NK Rijeke. Biti trener ovog kluba bilo je vrijeme koje će zauvijek imati posebno i neizbrisivo mjesto u mom srcu.

Bio sam uz Rijeku i kao igrač u trenucima kad nije bilo lako i kada su uvjeti bili teški, kad smo se zajedno borili za svaki korak naprijed. Do danas, kao trener, imao sam privilegiju voditi ovaj klub do najvećih visina hrvatskog nogometa – do osvajanja prvenstva i Kupa Hrvatske i na kraju plasmana u Konferencijsku ligu. Te emocije, ti trenuci kad je Rujevica eksplodirala od sreće nakon pobjede nad Slaven Belupom, i kasnije veličanstvena slavlja na Korzu – to su slike i osjećaji koje ću zauvijek nositi sa sobom.

No ono što je bilo još važnije od trofeja su naši zajednički trenuci – kada smo patili zajedno, kada smo se dizali zajedno i kada smo na kraju slavili kao jedna velika obitelj. Vi, navijači, bili ste naš vjetar u leđa, naša snaga i naša inspiracija. Armada, hvala što ste nas nosili kad nam je bilo najteže i što ste našu pobjedu učinili još većom.

Želim se zahvaliti predsjedniku Damiru Miškoviću i svima u Upravi kluba na ukazanom povjerenju, sportskom segmentu, svim mojim najbližim suradnicima, posebno igračima, ali i ljudima koji nisu u prvom planu – onima koji održavaju stadion, čistačicama, ljudima u restoranu, svima u Radnoj zajednici. Svatko od vas ugradio je dio sebe u ovaj rezultat, i to nikada neću zaboraviti

Odlazim ispunjen, ponosan i sretan radi novih izazova koji čekaju i vas i mene.

Odlazim kao čovjek koji je ostvario svoje snove, ali i s uvjerenjem da će Rijeka i dalje rasti, jer ima vas – najbolju podršku na svijetu.

Forza Fiume."

