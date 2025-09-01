Komentari na smjenu Đalovića vrlo su oštri, a većina misli jedno: 'Jako čudno...'

Hrvatsku nogometnu javnost danas je šokirala vijest da je s mjesta trenera Rijeke smijenjen Radomir Đalović. Osvajač dvostruke krune s Rijekom zamijenjen je Španjolcem Victorom Sanchezom. Na našem Facebook profilu pitali smo vas je li Đalović opravdano smijenjen. Ovako ste reagirali.

"Plakat će Rijeka za Đalovićem trenerčina i dobar čovjek", "Neće nikada napraviti što su napravili s njim, sramota za upravu i vlasnike!", "Jako čudna odluka uprave kluba,nikako nije treba napustit mjesto trenera.., "Šteta trebalo ga je pustit bar još ovu sezonu", "A ako je klub stvarno prodan onda je to pravo novog vlasnika. Inače prodali su mu pola ekipe tako da nije išlo bolju. Mlad trener koji još treba iskustva", neki su od vaših komentara, a gotovo svi se slažete da nije trebao dobiti otkaz.

Sve o hrvatskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

Svega nekoliko je onih koji se slažu s ovom odlukom. "Da, nije imao igru. Trebao je proći Ludogoreca, ostat će u povijesti Rijeke, ali šampionsku Rijeku selektirao je Jakir ma koliko ga ne volio", "Puno ranije", "Davno je trebao dobiti otkaz", neki su od komentara.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo i Rijeka saznali protivnike u eurokupovima: Moglo bi biti svega