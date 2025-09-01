Navijači podijeljeni nakon Dalićevih riječi: Javili su se i fanovi Marka Livaje

Izbornik Zlatko Dalić odlučno je stao pred kamere i razjasnio priče o navodnim sukobima i kaznama u reprezentaciji:

“Nikoga nisam kažnjavao niti izbacivao. Nisam ovdje da nekoga tjeram, nego da Hrvatsku odvedem na Svjetsko prvenstvo 2026. Imam svoj put i svoj način. Osam godina rezultati pokazuju radim li dobro ili loše. Nema kazni, nema izbrisanih.”

Dalić je otkrio i logiku iza posljednjeg popisa:

“Pozvao sam 20 igrača, kao što sam to učinio 98 puta dosad. U 95 posto slučajeva i vi i javnost ste bili složni sa mnom. Sada je stvorena nepotrebna hajka – napad na mene, na reprezentaciju i moju obitelj. Ovo nema veze s jednim igračem.”

Posebno se osvrnuo na situaciju s Lukom Sučićem:

“Poštujem njegovu odluku i obitelj, ali poštujem i svoju obitelj i odluke koje donosim. Nema tjeranja, nema drame. Nadam se da će se vratiti u reprezentaciju kao i drugi. U momčadi nema problema, sve funkcionira kako treba.”

Navijači Hrvatske su u komentarima podijeljeni, evo kako komentiraju izjave našeg izbornika:

"Najvažnije je osvojiti 6 bodova iz iduće 2 utakmice. Samo rezultati drže bilo kojeg trenera."

"Pozdrav Braniteljima, Thompsonu, Hercegovini."

"Bosanac kroz lažne floskule o obitelji zgrče ogroman keš za realno 4 tjedna rada u godini."

"Osjeti se u tvojoj priči da tražiš izgovor i da si se malo zaletio u slučaju Sučić, sad se lagano pereš."

"Pa kakva te obitelj spopala, zna se kaj je obitelj."

"Mi smo najbolji "suci”, ma sve znamo kako bi trebalo..."

"Nisam njegov fan, ali ispravno zbori."

"Da poštuješ obitelj u koju se kuneš u roku 30 sekundi bi zaštitio Livaju i ispraznio Rujevicu."

