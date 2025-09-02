Superračunalo je reklo svoje: Ovo su Dinamove šanse u Europskoj ligi

Nogometaši Dinama će u ligaškom dijelu Europske lige pred svojim navijačima igrati protiv španjolskih Betisa i Celte, turskog Fenerbahčea i rumunjskog FCSB-a, a u gostima protiv francuskog Lillea, izraelskog Maccabi Tel Aviva, danskog Midtjyllanda i švedskog Malmöa.

Opta je objavila što o šansama ekipi Europske lige misli Superračunalo. Analitika je Dinamu dala očekivanih 11 bodova. Za prvo mjesto u ligaškoj fazi Dinamove se šanse procjenjuju na 0.9 posto. Za top 8 mjesto, čime bi se izbjegla Playoff runda, Dinamu su šanse 17.7 posto. Najveće šanse Dinamo ima da završi u 24 momčadi, 53,5 posto.

In the #EuropaLeague, English teams are once again favoured to make an impression.



Here's how we estimate each teams' likelihood of Top 8 and Top 24 in the League Stage. pic.twitter.com/l91DFs5fjD — Nils Mackay (@NilsMackay) September 1, 2025

Da će Dinamo biti eliminiran i neće proći ligašku fazu Superračunalo daje šansu 28,8 posto. Najbolje stoje engleski klubovi, Aston Villa ima čak 85 posto šanse za top 8 poziciju, a odmah iza je Nottingham Forest s 67,8 posto.

