Bomba s Rujevice! Radomir Đalović više nije trener Rijeke

Radomir Đalović napustio je klupu Rijeke nakon kratkog mandata, a odluka mu je priopćena jutros na sastanku sa sportskim direktorom Darkom Raić-Sudarom. Kako doznajemo, uprava je odlučila povući ovaj potez nakon lošijih rezultata i želje za novim smjerom uoči ključnog dijela sezone.

Priopćenje kluba prenosimo u cjelosti:

"Radomir Đalović razriješen je dužnosti glavnog trenera HNK Rijeka.

Nekadašnji napadač Bijelih, potom pomoćni trener, a od početka prošle sezone i prvi čovjek stručnog stožera, zaključio je svoju epizodu na klupi riječkog prvoligaša nakon 52 utakmice u nešto više od godinu dana.

U tom je razdoblju Rijeka po drugi put u klupskoj povijesti osvojila naslov prvaka, kojem je dodala i trofej pobjednika SuperSport Hrvatskog kupa, te osigurala plasman u skupine Konferencijske lige.

Kao glavni trener Rijeke, Đalović je momčad vodio u 52 susreta, ostvarivši 23 pobjede, 15 remija i 14 poraza.

HNK Rijeka zahvaljuje Radomiru Đaloviću i njegovom stožeru na doprinosu i ostvarenim rezultatima te svima želimo mnogo sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere."

Nasljednik je već poznat, riječ je o Victoru Sanchezu, 49-godišnjem španjolskom stručnjaku koji je do nedavno vodio ljubljansku Olimpiju. Sanchez ima bogato iskustvo u La Ligi, gdje je radio s klubovima poput Deportiva La Coruñe i Betisa, a poznat je po modernom pristupu igri i naglasku na posjedu lopte.

Riječani očekuju da će Španjolac unijeti svježinu i energiju u momčad te pokušati vratiti klub u borbu za sami vrh domaćeg prvenstva.

