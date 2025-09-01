snimka sve otkriva /

Je li moguće da je Suarez pljunuo trenera nakon debakla Inter Miamija?

Je li moguće da je Suarez pljunuo trenera nakon debakla Inter Miamija?
Foto: Profimedia

Očekuje se oštra kazna za Urugvajca...

1.9.2025.
9:04
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sinoć je odigrano finale Liga Kupa u SAD-u, a Seattle Sounders su uvjerljivo slavili protiv Inter Miamija 3:0. Ipak, događanja nakon utakmice ukrala su pažnju medija.

Seattle je poveo u 26. minuti golom De Rosarija, kojeg je asistirao fenomenalni Roldan. Na odmor su otišli s minimalnom prednošću, a drugi gol pao je tek u 82. minuti, nakon dosuđenog penala Roldan je sam preuzeo odgovornost i pogodio za 2:0. Konačnih 3:0 postavio je Rothrock u 89. minuti, a i ovog puta Roldan je bio asistent.

Sve nogometne aktualnosti pratite na portalu Net.hr!

No, rezultatska drama pala je u drugi plan zbog kaosa koji je nastao nakon utakmice. Igrači oba tima sukobili su se na terenu, a kontroverzni Luis Suárez dodatno je podgrijao situaciju kada je pred svima pljunuo trenera Seattle Soundersa.

 

 

Očekuje se oštra kazna za Urugvajca, ali i za druge sudionike incidenta. Suárez je inače poznat po kontroverznim ispadima, uključujući rasistički napad na Patricea Evru te ugrize Branislava Ivanovića i Giorgia Chiellinija.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Vitasović uoči najveće borbe karijere: 'Teško da će biti pet rundi'

Inter MiamiLionel MessiLuis Suarez
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
snimka sve otkriva /
Je li moguće da je Suarez pljunuo trenera nakon debakla Inter Miamija?