Je li moguće da je Suarez pljunuo trenera nakon debakla Inter Miamija?

Sinoć je odigrano finale Liga Kupa u SAD-u, a Seattle Sounders su uvjerljivo slavili protiv Inter Miamija 3:0. Ipak, događanja nakon utakmice ukrala su pažnju medija.

Seattle je poveo u 26. minuti golom De Rosarija, kojeg je asistirao fenomenalni Roldan. Na odmor su otišli s minimalnom prednošću, a drugi gol pao je tek u 82. minuti, nakon dosuđenog penala Roldan je sam preuzeo odgovornost i pogodio za 2:0. Konačnih 3:0 postavio je Rothrock u 89. minuti, a i ovog puta Roldan je bio asistent.

No, rezultatska drama pala je u drugi plan zbog kaosa koji je nastao nakon utakmice. Igrači oba tima sukobili su se na terenu, a kontroverzni Luis Suárez dodatno je podgrijao situaciju kada je pred svima pljunuo trenera Seattle Soundersa.

Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀



🎥: @MLS pic.twitter.com/gCMLdbwDlC — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

Očekuje se oštra kazna za Urugvajca, ali i za druge sudionike incidenta. Suárez je inače poznat po kontroverznim ispadima, uključujući rasistički napad na Patricea Evru te ugrize Branislava Ivanovića i Giorgia Chiellinija.

BOCHORNOSO FINAL

Cuando el árbitro Juan Calderón (fue permisivo) terminó la Final de la Leagues Cup de Concacaf, Seattle vs Inter de Miami, los jugadores se agarraron a trompadas "se dieron de lo lindo". En el tropel estuvo Messi y Luis Suárez quien escupió a un auxiliar pic.twitter.com/La2Md0pJ1l — Jose Borda (@Borda_analista) September 1, 2025

