Pašalić zabio 14. gol u pola godine, a onda je na scenu stupio Lionel Messi

Hrvatski reprezentativac Marco Pašalić je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena (45+1) zabio za vodstvo svog Orlando Cityja u polufinalu sjevernoameričkog Liga kupa, ali u nastavku susreta Inter iz Miamija je pred svojim navijačima napravio preokret zahvaljujući Lionelu Messiju.

Argentinski čarobnjak prvo je u 77. minuti iz penala poravnao na 1-1, a u 88. je pogodio za vodstvo Intera. Pobjedu kluba iz Miamija, noćas po našem vremenu, potvrdio je Telasco Segovia u sudačkoj nadoknadi (90+1).

U finalu, koje je na rasporedu u nedjelju, Inter Miami će igrati protiv Seattle Soundersa, koji su u drugom polufinalu u gostima pobijedili LA Galaxy sa 2-0.

Za spomenuti kako je Marcu Pašaliću ovo bio 33. nastup i 14. gol za Orlando, a ima i pet asistencija. Pašalić je Hrvat rođen u Njemačkoj. U Rijeku je došao bez odštete iz Borussije Dortmund u ljeto 2023. godine. Na Rujevici je od početka igrao sjajno pa ga je Zlatko Dalić nakon nekoliko mjeseci pozvao u reprezentaciju.

Za Hrvatsku je dosad odigrao sedam utakmica uz učinak od po jednog gola i asistencije. Pozvan je i za rujanske utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Pašalića je Rijeka početkom ove godine prodala u Orlando uz odštetu od 4,8 milijuna eura.

