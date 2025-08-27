Livaković po prvi puta stao na gol za Fener i pokazao klasu: Kotarski izbacio Šotičeka

Nogometaši Benfice, FC Kopenhagena, Club Bruggea i Karabaga posljednji su sudionici Lige prvaka.

U derbiju večeri Benfica je pobijedila Fenerbahče sa 1-0 izborivši Ligu prvaka nakon što je prvi susret završio bez golova. Pobjednika je odlučio gol Kerema Akturkoglua u 36. minuti.

Dominik Livaković je sjajno branio za goste no nije ih uspio spasiti poraza, dok je Franjo Ivanović kod domaćina ušao u igru u 77. minuti.

Furiozno je Benfica ušla u susret. U prvih 25 minuta domaćin je imao jednu veliku priliku, a dva gola su mu poništena.

Benfica je već u trećoj minuti imala sjajnu priliku. Sve su dobro odradili Aursnes i Pavlidis, pokretačka snaga domaćeg napada. Grčki reprezentativac je Barreiru servirao gol na "pladnju", ali ukazao se Dominik Livaković fantastičnom obranom.

Sedam minuta kasnije Benfica je zatresla mrežu nakon ubačaja iz kornera, međutim slovenski sudac Slavko Vinčić poništio je gol zbog zaleđa nakon duge provjere. Benfica je zabila i u 23. minuti, ali ponovo se umiješao slovenski sudac poništivši pogodak Barreira zbog prekršaja u napadu.

Obrana turskog sastava popustila je i u 35. minuti, ovoga puta sve je bilo regularno, a gol je sjajno zabio Turčin Akturkoglu, bivši igrač Galatasarayja. Fener se probudio u završnici prvog dijela, ali bez neke konkretnosti u vrhu napada.

Livaković je sjajno reagirao i u 61. minuti. Nakon ubačaja iz kornera glavom je pucao Antonio Silva, ali je "Livi" spasio vratar turskog sastava.

Najbolju priliku Fener je imao u 72. minuti kada je Youssef En Nesyri udarcem glavom pogodio spoj vratnice i stative. Dvije minute kasnije glavom je pucao i Talisca, ali preko gola. Novi problemi za goste stigli su u 82. minuti kada je Talisca "pocrvenio" nakon što je sakupio dva žuta kartona u razmaku od svega tri minute.

Ligu prvaka je izborio i Kopenhagen pobjedom 2-0 protiv Basela nakon 1-1 iz prvog ogleda.

Andreas Cornelius je doveo domaćine u vodstvo u 46. minuti, a pobjedu danskog sastava potvrdio je Youssoufa Moukoko iz kaznenog udarca u 84. minuti.

Za pobjednički sastav odlično je branio Dominik Kotarski, dok je Marin Šotiček igrao do 79. minute za Basel.

Nakon što je u Glasgowu slavio sa 3-1, Club Brugge je na svom terenu deklasirao Rangers sa 6-0.

Nicolo Tresoldi je doveo domaćine u vodstvo u petoj minuti, a sve je bilo gotovo četiri minute kasnije kada je Rangers ostao s igračem manje nakon što je isključen Maximillian Aarons.

Do kraja poluvremena belgijski sastav je zabio još četiri gola, a strijelci su bili Hans Vanaken (32), Roberto Seys (42, 45) i Aleksandar Stanković (45+1). U drugom dijelu među strijelce se upisao i Christos Tzolis u 50. minuti.

Škoti su tako ostali bez predstavnika u Ligi prvaka ove godine. U utorak je Kairat senzacionalno izbacio Celtic, a večeras je Club Brugge "pregazio" Rangers.

Mjesto u eliti izborio je i Karabag koji je u dvije utakmice bio bolji od Ferencvaroša sa ukupnih 5-4.

