HNS dodijelio kazne za četvrto kolo HNL-a: Evo tko je najjače udaren po džepu

Disciplinski sudac SuperSport HNl-a dodijelio je primjerene kazne klubovima za nedolično ponašanje u četvrtom kolu HNL-a. "Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja." - stoji u objavi na službenoj stranici HNS-a.

Svi klubovi kažnjeni su zbog istog prektšaja, a najgore je prošao zagrebački Dinamo:

Rijeka - Varaždin (24. kolovoza 2025.)

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 850 eura

Osijek - Hajduk (24. kolovoza 2025.)

Osijek

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 5.500 eura

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 2.800 eura

Dinamo - Istra 1961 (23. kolovoza 2025.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 6.500 eura

