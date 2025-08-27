HNS dodijelio kazne za četvrto kolo HNL-a: Evo tko je najjače udaren po džepu
Daleko najmanju kaznu dobila je Rijeka.
Disciplinski sudac SuperSport HNl-a dodijelio je primjerene kazne klubovima za nedolično ponašanje u četvrtom kolu HNL-a. "Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja." - stoji u objavi na službenoj stranici HNS-a.
Svi klubovi kažnjeni su zbog istog prektšaja, a najgore je prošao zagrebački Dinamo:
Najnovije vijesti iz SuperSport HNL-a pratite na portalu Net.hr.
Rijeka - Varaždin (24. kolovoza 2025.)
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 850 eura
Osijek - Hajduk (24. kolovoza 2025.)
Osijek
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 5.500 eura
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 2.800 eura
Dinamo - Istra 1961 (23. kolovoza 2025.)
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 6.500 eura
POGLEDAJTE VIDEO: Rijeku samo jedna utakmica dijeli od Europske lige, a Đalović upozorava: 'Idemo u uzavrelu atmosferu'