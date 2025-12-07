FREEMAIL
JERE NAJBOLJI /

Hrvatska ima prvaka Europe u plivanju! Hribar ruši rekorde kao od šale: 'Strašno sam zadovoljan'

Hrvatska ima prvaka Europe u plivanju! Hribar ruši rekorde kao od šale: 'Strašno sam zadovoljan'
Foto: Kazimierz Kozuch /400mm.pl/imago Sportfotodienst/profimedia

'Izjednačio sam triput apsolutni rekord Duje Draganje i dvaput rušio na 100 slobodno'

7.12.2025.
23:39
Sportski.netHina
Kazimierz Kozuch /400mm.pl/imago Sportfotodienst/profimedia
Hrvatski plivač, 21-godišnji Jere Hribar osvojio je naslov europskog prvaka u plivanju na 50 metara slobodno na EP u 25-metarskim bazenima u Lublinu.

Hribar je sjajnom završnicom slavio s vremenom 20.70 sekundi čime je izjednačio hrvatski rekord Duje Draganje, te je za 11 stotinki nadmašio Francuza Maximea Grousseta i Ukrajinca Nikitu Šeremeta koji su podijelili drugo mjesto.

Šeremet je pritom postavio i novi svjetski juniorski rekord.

Hribar je tako kompletirao set medalja na EP u Lublinu, nakon bronce u štafeti 4x50m slobodno i srebra na 100m slobodno.

"Strašan tjedan je iza mene i iza svih nas, s osvojenom broncom, srebrom i zlatom. Zadnji put kad smo osvojili štafetu bilo je 2009. godine. Uopće ne znam kad smo zadnji put imali europskog prvaka u plivanju", rekao je Hribar koji je osvojio 13. zlato za Hrvatsku na EP u 25-metarskim bazenma, ali prvo nakon 15 godina i trijumfa Sanje Jovanović na 50m leđno.

"Strašno sam zadovoljan svojim rezultatom, zalaganjem i plivanjem. Idemo dalje, ostvario sam četiri-pet apsolutnih rekorda Hrvatske. Izjednačio sam triput apsolutni rekord Duje Draganje i dvaput rušio na 100 slobodno. Superzadovoljan sam", zaključio je fantastični Hribar. 

Plivanje
