Drama na autocesti: Osoba ostala prikliještena, vatrogasci rezali šajbu da bi ju spasili

Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Stružec zaprimili su u srijedu u 12.36 sati dojavu o prometnoj nesreći na autocesti A3.

Prema dojavi, na 99. kilometru u smjeru Slavonskog Broda vozilo se prevrnulo na bok, pri čemu je jedna osoba ostala zarobljena, objavili su vatrogasci DVD-a Stružec.

Foto: Dvd Stružec

Na mjesto nesreće stigla su dva vatrogasna vozila sa sedam vatrogasaca, dok je u postaji u pripravnosti bilo još šest vatrogasaca.

Na mjestu nesreće uvidjeli su da je u vozilu osoba koja treba pomoć kako bi se oslobodila.

Foto: Dvd Stružec

Vatrogasci su koristili baterijski spasilački alat te opremu za rezanje vjetrobranskog stakla kako bi izvukli unesrećenu osobu.

Kad su osobu oslobodili, unesrećenu osobu su imobilizirani i iz vozila iznijeli pomoću, takozvane, spinalne daske.

Foto: Dvd Stružec

Kako bi spriječili požar, isključili su akumulator.

Iz DVD-a Stružec u svojoj objavi na društvenim mrežama poželjeli su brz oporavak osobi koju su spasili, a svim vozačima uputili su važnu poruku: "Budite oprezni – netko vas kod kuće čeka." Ujedno su svim građanima poželjeli sretnu, zdravu i uspješnu Novu 2026. godinu.

