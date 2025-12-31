Drama na autocesti: Osoba ostala prikliještena, vatrogasci rezali šajbu da bi ju spasili
Iz DVD-a Stružec svim vozačima uputili su važnu poruku: 'Budite oprezni – netko vas kod kuće čeka.'
Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Stružec zaprimili su u srijedu u 12.36 sati dojavu o prometnoj nesreći na autocesti A3.
Prema dojavi, na 99. kilometru u smjeru Slavonskog Broda vozilo se prevrnulo na bok, pri čemu je jedna osoba ostala zarobljena, objavili su vatrogasci DVD-a Stružec.
Na mjesto nesreće stigla su dva vatrogasna vozila sa sedam vatrogasaca, dok je u postaji u pripravnosti bilo još šest vatrogasaca.
Na mjestu nesreće uvidjeli su da je u vozilu osoba koja treba pomoć kako bi se oslobodila.
Vatrogasci su koristili baterijski spasilački alat te opremu za rezanje vjetrobranskog stakla kako bi izvukli unesrećenu osobu.
Kad su osobu oslobodili, unesrećenu osobu su imobilizirani i iz vozila iznijeli pomoću, takozvane, spinalne daske.
Kako bi spriječili požar, isključili su akumulator.
Iz DVD-a Stružec u svojoj objavi na društvenim mrežama poželjeli su brz oporavak osobi koju su spasili, a svim vozačima uputili su važnu poruku: "Budite oprezni – netko vas kod kuće čeka." Ujedno su svim građanima poželjeli sretnu, zdravu i uspješnu Novu 2026. godinu.
