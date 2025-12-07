Fantastični Hribar prvak Europe na 50 metara slobodno: Izjednačio rekord Draganje

Hrvatski plivač, 21-godišnji Jere Hribar osvojio je naslov europskog prvaka u plivanju na 50 metara slobodno na EP u 25-metarskim bazenima u Lublinu.

Hribar je sjajnom završnicom slavio s vremenom 20.70 sekundi čime je izjednačio hrvatski rekord Duje Draganje, te je za 11 stotinki nadmašio Francuza Maximea Grousseta i Ukrajinca Nikitu Šeremeta koji su podijelili drugo mjesto. Šeremet je pritom postavio i novi svjetski juniorski rekord.

Hribar je tako kompletirao set medalja na EP u Lublinu, nakon bronce u štafeti 4x50m slobodno i srebra na 100m slobodno.

Hribar je osvojio 13. zlato za Hrvatsku na EP u 25-metarskim bazenma, ali prvo nakon 15 godina i trijumfa Sanje Jovanović na 50m leđno.

U finalu 50m slobodno u nedjelju je u ženskoj konkurenciji nastupila i 18-godišnja Jana Pavalić koja je s vremenom 23.87 sekundi zauzela osmo mjesto. Pavalić je u finalu plivala stotinku sporije od osobnog rekorda postavljenog u subotu u polufinalu.

Zlato je osvojila Poljakinja Katarzyna Wasick sa 23.20 ispred Francuskinje Beryl Gastaldello i Talijanke Sare Curtis koje su srebrne sa po 23.41.

REZULTATI

PLIVAČI:

1 JERE HRIBAR (HRV) 20.70

2 Maxime Grousset (Fra) 20.81

2 Nikita Šeremet (Ukr) 20.81

4 Szebasztian Szabo (Mađ) 20.86

5 Leonardo Deplano (Ita) 20.87

6 Luca Hoek le Guendal (Špa) 21.08

7 Heiko Gigler (Aut) 21.10

8 Matej Dusa (Svk) 21.13

PLIVAČICE:

1 Katarzyna Wasick (Polj) 23.20

2 Beryl Gastaldello (Fra) 23.41

2 Sara Curtis (Ita) 23.41

4 Valerie van Roon (Niz) 23.70

4 Silvia di Pietro (Ita) 23.70

6 Milou van Wijk (Niz) 23.83

7 Eva Okaro (VB) 23.86

8 JANA PAVALIĆ (HRV) 23.87