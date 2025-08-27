Rijeku čeka paklena atmosfera, ali Đalović je jasan: 'Moramo se postaviti hrabro'

Rijeka sutra gostuje kod PAOK-a u Solunu u uzvratnoj utakmici playoffa Europske lige. Europska jesen već je osigurana, imaju zagarntiran plasman u Konferencijsku ligu, no cilj je jasan – izboriti plasman u Europsku ligu. Riječani su prošlog tjedna na Rujevici odigrali sjajnu utakmicu. Uz veći posjed lopte i čak 15 udaraca s minimalnih 1-0 svladali su PAOK. Sutra je na rasporedu uzvrat, no Radomir Đalović smiruje napetosti tvrdeći – pritiska nema.

"Mislim da je svima u interesu da mi igramo Europsku ligu jer je ipak ljepše i bolje kad igraš s jačim momčadima. Konferencijska liga nam je zagarantirana pa smo taj pritisak skinuli. Idemo rasterećeni odigrati pravu utakmicu. " - rekao je Đalović u najavi utakmice.

A u uzvratu, PAOK će imati veliki vjetar u leđa zahvaljujući paklenoj atmosferi na njihovoj Toumbi. Ljubitelji hrvatskog nogometa dobro se sjećaju 2023. kada je Hajduk upravo na ovom stadionu doživio uvjerljivi poraz od 3-0. "Oni uvijek krenu jako uz njihove navijače i takvu atmosferu te trebamo biti oprezni prvih 15-20 minuta. Ostvarili smo pobjedu na Rujevici, idemo s 1-0 u Solun na jedan težak teren i na jednu uzavrelu atmosferu, ali moramo se postaviti hrabro, onako kako smo igrali u prvoj utakmici." - završio je.

Dan uoči uzvratne utakmice, za sve navijače Rijeke stigla je lijepa vijest. Kapetan i prvi vratar momčadi s Rujevice – Martin Zlomislić produljio je ugovor s klubom. 27-godišnjak iz Posušja potpisao je na 2 godine s opcijom produljenja na još jednu. "Brzo smo se dogovorili, Rijeka i ja uvijek razmišljamo u istom pravcu pa tako i sada. Četiri godine sam tu, brzo je pao dogovor i sretan sam zbog potpisa." - rekao je Zlomislić.

Riječani u skupinama nekog europskog natjecanja nisu bili punih 5 godina. 2020. završili su posljednji u izrazito teškoj skupini s Napolijem, Real Sociedadom i AZ Alkmaarom. Sada ih očekuje nova europska jesen, a sada samo ostaje vidjeti hoćemo li Đalovićeve trupe gledati u Europskoj ili Konferencijskoj ligi.

