Norveška objavila veliku promjenu u vezi Haalanda: Igrat će pod drugim prezimenom

Norveška nogometna reprezentacija objavila je velike novosti u vezi svoje najveće zvijezde Erlinga Haalanda. Zvijezda Manchester Cityja i ponajbolji napadač današnjice, ubuduće će nositi drugo ime na dresu.

Na dresu Cityja i norveške reprezentacije dosad je stajalo samo njegovo nominalno prezime Haaland, ali to će se uskoro promijeniti kada je u pitanju Norveška pa će mu na dresu stajati i srednje prezime "Braut". Tako će na njegovom dresu odsada pisati "Braut Haaland".

Foto: Stian Lysberg Solum

Haaland je rođen u Engelskoj, točnije Leedsu gdje je njegov orac Alf-Inge profesionalno igrao nogomet pa je imao pravo nastupati i za tu zemlju, ali ipak se odlučio nositi dres Norveške. Za reprezentaciju je dosad postigao 42 pogotka u 43 nastupa, a dres s novim imenom po prvi će puta nositi u prijateljskoj utakmici protiv Finske četvrtog rujna. Cilj mu je s reprezentacijom izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo sljedeće godine što bi bio prvi plasman na to natjecanje za Norvešku još od 1998.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia stvara španjolsku legiju u Splitu: Evo tko su novi igrači Hajduka