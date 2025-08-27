Sučić šokirao Talijane: 'Odrastao sam među kravama, a evo zašto ne koristim društvene mreže'

Petar Sučić debitirao je za Inter asistencijom u pobjedi 5:0 nad Torinom. Mladi veznjak koji je u lipnju stigao iz Dinama odmah je pokazao kvalitetu i kemiju s momčadi.

U intervjuu za klupske kanale On Board, Sučić je otkrio kako je djetinjstvo proveo na obiteljskoj farmi:

"Odrastao sam na selu, pomagao sam ocu s kravama. Bio je to sretan, jednostavan život."

Za razliku od većine svojih vršnjaka, nema društvene mreže:

"Ne volim gubiti vrijeme online, radije živim stvarni život i provodim vrijeme s obitelji i prijateljima."

Posebnu vezu ima i s rođakom Lukom Sučićem, igračem Real Sociedada:

"Kao klinci smo gledali reprezentaciju, sada igramo zajedno. Naše obitelji su ponosne, a to je posebna priča."

Debi u Europi pamti po pljusku i golu protiv Monaca:

"Prvi nastup u Ligi prvaka s Dinamom nikad neću zaboraviti. Jedna od najljepših noći mog života."

