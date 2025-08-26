Inter ga obožava: Talijani poludjeli za Hrvatom, evo što pišu o Sučiću

Inter je upisao uvjerljivu pobjedu, a među najboljima bio je hrvatski veznjak Petar Sučić. Sjajnu večer začinio je asistencijom za drugi pogodak, majstorski je proigrao Marcusa Thurama, no njegov doprinos nije stao na tome. Bio je kreator igre, okušao se i s dva udarca prema golu te pokazao zašto ga je klub doveo ovog ljeta.

Talijanska Gazzetta dello Sport nije štedjela komplimente:

“Hrvat je postao najdraža osmica Meazze. Kreira, dodaje, prijeti i pritom asistira. Pokazao je sve zbog čega je doveden.”

Još su dodali:

“Kažu da se pravi igrači moraju dokazati na San Siru. Sučić je ovaj test položio s najvišom ocjenom.”

Oduševljenje nisu skrivali ni navijači, koji su društvene mreže preplavili pohvalama Interovom novom pojačanju.

Sljedeći ispit čeka ga već u nedjelju, kada na Meazzu stiže Udinese. Nova prilika da potvrdi status ljubimca tribina prije odlaska na okupljanje hrvatske reprezentacije i pripreme za dvoboj protiv Farskih Otoka.

