Inter 'petardom' krenuo u pokušaj povratka Scudetta na San Siro: Sučić asistirao

U posljednjem susretu prvog kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na San Siru pobijedio Torino sa 5-0 ostvarivši najuvjerljiviju pobjedu kola.

Domaćin je poveo u 18. minuti golom Alessandra Bastonija nakon ubačaja iz kornera. Nicolo Barrela je nabacio, a Bastoni glavom pogodio za vodstvo "Nerazzurra".

Na 2-0 je 36. povisio Marcus Thuram kojem je lijepo "podvalio hrvatski reprezentativac Petar Sučić. Lautaro Martinez je u 52. minuti zabio za 3-0, da bi Thuram u 62. minuti glavom pogodio za velikih 4-0.

Konačnih 5-0 u 72. minuti je postavio Ange-Yoan Bonny koji je pet minuta po ulasku u igru zabio prvijenac za Inter.

Gostujući vratar je krivo dodao, lopta je došla do Lautara koji je asistirao Bonnyju, a mladi francuski napadač je lijepo pogodio. Bonny je u srpnju stigao iz Parme čiji je dres nosio posljednje četiri godine.

Foto: Profimedia

Sučić je za Inter igrao cijeli susret pretrčavši gotovo 11 km, najviše od domaćih igrača, dok je kod Torina Nikola Vlašić igrao do 58. minute

U ponedjeljak su igrali Udinese i Verona, a susret je završio 1-1.

Domaćin je poveo u 53. minuti golom Thomasa Kristensena, a izjednačio je Suat Serdar u 73. minuti.

Oba sastava su po jednom gađali i okvir suparničkog gola. Verona je blizu gola bila i u 51. minuti, ali je Giovane pogodio prečku, da bi u 83. minuti na suprotnoj strani i Hassane Kamara uzdrmao prečku.

Za Veronu je do 72. minute igrao Domagoj Bradarić.

