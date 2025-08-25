Ancelotti nešto posebno ‘kuha’: Čak devet novih imena na popisu Brazila
Očekivano, Neymar je izvan stroja zbog ozljede, dok Vinicius Jr. propušta prvi susret zbog suspenzije.
Izbornik Brazila Carlo Ancelotti objavio je popis igrača za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Čilea i Bolivije – i iznenadio s čak devet novih imena u odnosu na prethodni poziv.
Na popisu su se tako našli Caio Henrique, Douglas Santos, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhães, Joelinton, Lucas Paquetá, João Pedro, Kaio Jorge i Luiz Henrique. Uz njih, novost su i vratari Hugo Souza te mladi ofenzivac Estêvão.
Očekivano, Neymar je izvan stroja zbog ozljede, dok Vinicius Jr. propušta prvi susret zbog suspenzije. Njihova mjesta otvorila su prostor za svježu krv u Ancelottijevom kadru.
Brazil je već osigurao nastup na Svjetskom prvenstvu koje će se 2026. održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Prvi dvoboj igrat će protiv Čilea 4. rujna na legendarnom Maracani, a pet dana kasnije gostuju kod Bolivije.
Novo okupljanje zakazano je za 1. rujna u trening-centru Granja Comary, dok se završni ždrijeb SP-a očekuje 5. prosinca.
