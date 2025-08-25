Ancelotti nešto posebno ‘kuha’: Čak devet novih imena na popisu Brazila

Izbornik Brazila Carlo Ancelotti objavio je popis igrača za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Čilea i Bolivije – i iznenadio s čak devet novih imena u odnosu na prethodni poziv.

Na popisu su se tako našli Caio Henrique, Douglas Santos, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhães, Joelinton, Lucas Paquetá, João Pedro, Kaio Jorge i Luiz Henrique. Uz njih, novost su i vratari Hugo Souza te mladi ofenzivac Estêvão.

Očekivano, Neymar je izvan stroja zbog ozljede, dok Vinicius Jr. propušta prvi susret zbog suspenzije. Njihova mjesta otvorila su prostor za svježu krv u Ancelottijevom kadru.

Brazil je već osigurao nastup na Svjetskom prvenstvu koje će se 2026. održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Prvi dvoboj igrat će protiv Čilea 4. rujna na legendarnom Maracani, a pet dana kasnije gostuju kod Bolivije.

Novo okupljanje zakazano je za 1. rujna u trening-centru Granja Comary, dok se završni ždrijeb SP-a očekuje 5. prosinca.

Pogledajte video: Spektakl u Genovi: Održana Red Bull Urban Downhill utrka