Srpski nogomet ovo ne pamti: Gazda Zvezde igračima obećao ogromne bonuse izbore li Ligu prvaka

Nogometaši Crvene Zvezde u utorak na Cipru igraju uzvratnu utakmicu playoffa Lige prvaka protiv Pafosa. Crveno-bijeli se u prvoj utakmici u Beogradu nisu dobro proveli te su izgubili s 2:1 te im je potrebna odlična utakmica na gostujućem terenu kako bi izborili plasman u najelitnije klupsko natjecanje. Motivacije sigurno ne nedostaje, ali prvi čovjek kluba Zvezdan Terzić ipak je odlučio dodatno motivirati igrače.

Gazda kluba tako je igračima koji daju najveći obol eventualnom plasmanu u Ligu prvaka obećao bonuse od 100 tisuća eura, a nekima možda i do 120 tisuća. Bonusi naravno ne bi bili ograničeni samo na ključne igrače iako bi oni primili najveće svote.

Foto: Bane T. Stojanovic/ata Images/pi

Međutim, gazda Pafosa - ruski milijarder Sergej Lomakin, odlučio se na isti potez, a njegovi bi igrači mogli dobiti i veće premije.

Trener Zvezde Vladan Milojević u najavi utakmice je rekao kako je ovo samo još jedna utakmica: "Ne znam kakvu utakmicu očekivati. Pafos ima taj gol prednosti, ali mi moramo biti bolji nego u Beogradu. Ako budemo isti kao u prvoj utakmici, šanse su nam jako male."

