Slavodobitan povratak krenuo u krivom smjeru: Legenda Serie A ozlijedila se u prvoj utakmici

Talijanski napadač Ciro Immobile (35) pauzirat će najmanje dva mjesca nakon što je ozlijedio u svom prvom službenom nastupu za Bolognu, objavio je talijanski prvoligaš.

Immobile je debitirao za Bolognu u subotu na gostovanju kod Rome, a ozlijedio se već u 30. minuti susreta.

Bologna je objavila kako se radi u rupturi desnog rectus femorisa, jednog od mišića kvadricepsa.

Immobile je stigao u Bolognu koncem srpnja nakon što je prošlu sezonu proveo u Bešiktašu, postigavši ​​15 golova u 31 utakmici.

Foto: Profimedia

Tijekom karijere igrao je i za Juventus, Lazio, Genou, Torino, Borussiu Dortmund, Sienu, Sevillu....

Najveći trag ostavio je u redovima Lazija, čiji je dres nosio od 2016. do 2024. godine. Postigao je 207 golova u 340 utakmica u svim natjecanjima za rimski klub.

Immobile je četiri puta bio najbolji strijelac Serie A, te je bio dio talijanske reprezentacije koja je osvojila EURO 2020. U dresu "Azzurra" postigao je 17 golova u 57 nastupa.

