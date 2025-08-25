Perišić poslao poruku izborniku BiH: Barbarez reagirao potezom koji je šokirao sve

PSV nastavlja impresivan niz u nizozemskoj Eredivisie. U pobjedi 3:1 protiv Groningena hrvatski reprezentativac Ivan Perišić odigrao je do 86. minute i u 49. minuti upisao ključnu asistenciju za Rubena van Bommela, kojom je PSV potvrdio treću uzastopnu pobjedu. Dva pogotka za domaće zabio je talentirani Esmir Bajraktarević, dok je jedan dodao Guus Til.

PSV je na vrhu ljestvice s maksimalnih devet bodova i gol-razlikom 12:3, dok Groningen ostaje na skromna tri boda.

Najviše se pričalo o mladom Bosancu Bajraktareviću, koji je ušao u drugom poluvremenu i s dva gola obilježio susret. Njegov nastup oduševio je i Ivana Perišića, koji je na Instagramu objavio zajedničku fotografiju uz poruku: "Izbornik, mali je spreman!"

Foto: Instagram

No, upravo ta objava izazvala je lavinu reakcija. Bajraktarević, iako u sjajnoj formi, nije dobio poziv Sergeja Barbareza za nadolazeće utakmice BiH protiv San Marina i Austrije. Umjesto odgovora riječima, Barbarez je reagirao drugačije, navodno je prestao pratiti Ivana Perišića na Instagramu.

