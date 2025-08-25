Strah od Torcide? Pazite kako su nogometaši Hajduka pozdravili navijače poslije pobjede

Nogometaši Hajduka nastavili su pobjednički niz u domaćem prvenstvu, svladavši kao gost Osijek s 2-0 u prvoj utakmici nedjeljnog programa 4. kola HNL-a, a poslije utakmice hajdukovci su pozdravili svoje navijače s neuobičajene lokacije.

Splićani su poveli u 11. minuti prvim ovosezonskim pogotkom kapetana Marka Livaje. Strijelac za konačnih 2-0 bio je Michele Šego u 66. minuti, a asistirao mu je Livaja.

Nakon četiri kola Hajduk ima 12 bodova, kao i vodeći Dinamo, dok je Osijek sa samo dva boda i bez postignutog pogotka pao na začelje ljestvice.

Jadranski derbi Hajduk - Rijeka 31. listopada od 21.00 možete u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

Hajduk je i na ovom gostaovanju imao podršku svojih najvjernijih navijače, Torcide, a nakon susreta nogometaši su ih pozdravili na neuobičajen način.

Naime, umjesto da odu pred tribinu sa svojim navijačima, nogometaši Hajduka pljeskali su im s centra, a kako je to izgledalo možete pogledati OVDJE.

To je prvi put da ovako nogometaši pozdravljaju torcidu, ali potez je razumljiv. Torcidaši su, naime, na prošloj utakmici u HNL-u, odmah nakon ispadanja iz Europe od albanskog Dinamo Cityja, sa sjeverne tribine poljuda bacali jako puno baklji prema igračima.

Bilo je blizu da baklja pogodi neke igrače pa, očito, ovaj put nogometaši nisu htjeli riskirati.

POGLEDAJTE VIDEO: McKenna otkrio detalj zbog kojeg je došao u Dinamo: 'Boban je razgovarao s mojom djevojkom'