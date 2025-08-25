Hajduk prijeti Dinamu! Pogledajte kako su kladionice reagirale nakon pobjede nad Osijekom

Četiri kola, četiri pobjede. Dinamo i Hajduk savršeno su otvorili sezonu HNL-a, dok je Rijeka potpuno podbacila. Aktualni prvak osvojio je samo četiri boda, a nakon dva poraza u četiri utakmice kladionice ga više ne vide kao ozbiljnog kandidata za titulu. Koeficijent na naslov Rijeke skočio je s početnih 4 na čak 10!

Situacija je potpuno drukčija za Hajduk. Splitski klub nakon pobjede nad Osijekom (2:0) bilježi rast optimizma i pad tečaja s 6 na 4, dok Dinamo i dalje uvjerljivo drži status favorita (1,40).

No, prvenstvo tek počinje. Sljedeći vikend donosi veliki Jadranski derbi na Poljudu, a prije toga Dinamo gostuje kod Varaždina. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Rijeka prekinuti negativni niz ili će Hajduk dodatno zakomplicirati borbu za vrh.

