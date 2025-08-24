Tudor slavio, Jurić kiksao, Šemper oduševio, a Baturina ostao na klupi
Nekadašnji kapetan Rijeke Ivan Smolčić je za Como zaigrao od 70. minute, dok je Toma Bašić ostao na klupi za pričuve Lazija
Torinski Juventus je pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Igora Tudora svladao s 2-0 Parmu na startu nove sezone Serie A, ali Atalanta Ivana Jurića nije uspjela pred svojim navijačima svladati Pisu, odigravši 1-1 protiv povratnika u elitni razred talijanskog nogometa.
Juvetusu su pobjedu donijeli Jonathan David (59) i Dušan Vlahović (84), a kod oba pogotka je asistent bio Kenan Yildiz.
Igrači Atalante upamtit će ime hrvatskog vratara Adriana Šempera, nesumnjivo jednog od najzaslužnijih za to što je Pisa ostala neporažena u Bergamu. Gosti su poveli u 26. minuti autogolom švedskog braniča Hiena, a Atalanta je izjednačila u 50. minuti pogotkom Gianluce Scamacce, kod kojeg mu je asistirao hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.
Pašalić je bio u početnoj postavi i igrao je do 71. minute, kad ga je Ivan Jurić odlučio zamijeniti.
Šemper je nakon izjednačujućeg pogotka Atalante imao nekoliko sjajnih obrana, a najbolja je bila ona u 70. minuti, kad je bio "jedan na jedan" protiv Daniela Maldinija i spriječio ga u postizanju pogotka.
Pobjeda Coma, Baturina ostao na klupi
Nogometaši Coma pred svojim su navijačima pobijedili rimski Lazio s 2-0 u prvoj utakmici nove sezone talijanske Serie A, a Fiorentina je ispustila pobjedu odigravši 1-1 na gostovanju kod Cagliarija.
Trener Coma Cesc Fabregas je izostavio hrvatskog reprezentativca Martina Baturinu iz početnog sastava te ga nije koristio u ovom dvoboju, u kojem su mu pobjedu donijeli Grk Douvikas (47) i Argentinac Paz (73).
Fiorentina je u Cagliariju povela u 68. minuti golom Mandragore i sve do četvrte minute sučevog dodatka imala tri boda u rukama. No, Luperto je izjednačio i donio bod domaćoj momčadi.
Za Fiorentinu je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativni stoper Marin Pongračić.
