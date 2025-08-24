Tudor slavio, Jurić kiksao, Šemper oduševio, a Baturina ostao na klupi

Torinski Juventus je pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Igora Tudora svladao s 2-0 Parmu na startu nove sezone Serie A, ali Atalanta Ivana Jurića nije uspjela pred svojim navijačima svladati Pisu, odigravši 1-1 protiv povratnika u elitni razred talijanskog nogometa.

Juvetusu su pobjedu donijeli Jonathan David (59) i Dušan Vlahović (84), a kod oba pogotka je asistent bio Kenan Yildiz.

Igrači Atalante upamtit će ime hrvatskog vratara Adriana Šempera, nesumnjivo jednog od najzaslužnijih za to što je Pisa ostala neporažena u Bergamu. Gosti su poveli u 26. minuti autogolom švedskog braniča Hiena, a Atalanta je izjednačila u 50. minuti pogotkom Gianluce Scamacce, kod kojeg mu je asistirao hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

Pašalić je bio u početnoj postavi i igrao je do 71. minute, kad ga je Ivan Jurić odlučio zamijeniti.

Šemper je nakon izjednačujućeg pogotka Atalante imao nekoliko sjajnih obrana, a najbolja je bila ona u 70. minuti, kad je bio "jedan na jedan" protiv Daniela Maldinija i spriječio ga u postizanju pogotka.

Pobjeda Coma, Baturina ostao na klupi

Nogometaši Coma pred svojim su navijačima pobijedili rimski Lazio s 2-0 u prvoj utakmici nove sezone talijanske Serie A, a Fiorentina je ispustila pobjedu odigravši 1-1 na gostovanju kod Cagliarija.

Trener Coma Cesc Fabregas je izostavio hrvatskog reprezentativca Martina Baturinu iz početnog sastava te ga nije koristio u ovom dvoboju, u kojem su mu pobjedu donijeli Grk Douvikas (47) i Argentinac Paz (73).

Nekadašnji kapetan Rijeke Ivan Smolčić je za Como zaigrao od 70. minute, dok je Toma Bašić ostao na klupi za pričuve Lazija.

Fiorentina je u Cagliariju povela u 68. minuti golom Mandragore i sve do četvrte minute sučevog dodatka imala tri boda u rukama. No, Luperto je izjednačio i donio bod domaćoj momčadi.

Za Fiorentinu je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativni stoper Marin Pongračić.

