Garcia: 'Sviđa mi se ovo! Izgledamo kao momčad i zato sam jako sretan'

Hajduk je golovima Livaje u 11. i Šege u 66. minuti na Opus Areni svladao Osijek 2-0 u utakmici četvrtog kola HNL-a.

Bijeli su tako stigli i do četvrte pobjede u isto toliko utakmica nove prvenstvene sezone te zadržali korak s Dinamom na vrhu s maksimalnih 12 bodova.

"Zadovoljan sam jer izgledamo kao momčad, sretan sam kako to izgleda na terenu. Bili smo pod pritiskom u prvom dijelu, ali sam sretan jer smo pobijedili i dobro izgledamo. Livaja je zabio i asistirao, Šego je zabio dobar gol. Bamba i Durdov su dobri, svi su unutra i naporno rade, a tako su nam i šanse automatski veće. Sviđa mi se ovaj period momčadi", rekao je trener Hajduka, Gonzalo Garcia pa dodao i par riječi o derbiju priotiv Rijeke na Poljudu u sljedećem kolu:

"Rijeka je prvak, oni su odlična momčad i stvarno su jaki. Zato su i bili prvaci jer igraju kao momčad. Teže im je jer igraju i Europu, ali neće biti laka utakmica, znaju što rade i nadam se da će biti dobra utakmica", zaključio je Garcia.

